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Дальнее зарубежье 28.06.2021 21:30

В Греции молодежи пообещали по 150 евро за вакцинацию первой дозой против COVID-19

Правительство Греции пообещало молодым людям в обмен на вакцинацию от COVID-19 по 150 евро, которые можно будет потратить на авиабилеты, абонементы в культурные учреждения или на бронирование кэмпингов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьера Кириакоса Мицотакиса.

Получить поощрение смогут получить греки в возрасте до 26 лет, программа начнет действовать с 15 июля. После первой дозы вакцины в электронном кошельке гражданина появится кредит в размере 150 евро, которыми можно будет расплатиться за билеты на самолет, паром или поезд, за аренду автомобиля, забронировать место в кэмпинге, купить билеты в музей, театр, кино, археологические раскопки.

"Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали (даже без поощрения - ИФ)", - заявил Мицотакис в выступлении на ТВ.

Министр по цифровой политике страны Кириакос Пьеракакис заявил, что проект цифрового кошелька с кредитом в 150 евро за вакцинацию сфокусирован именно на индустрии развлечений и туризме.

Кроме того, в стране изучают юридические аспекты, как можно сделать обязательной вакцинацию для отдельной категории граждан, в частности, для сотрудников домов престарелых.

Порядка 35% населения Греции к концу июня завершили вакцинацию двумя уколами препарата, по оценкам правительства, к концу июля эта цифра достигнет 48%.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПООЩРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]