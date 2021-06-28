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Регион 28.06.2021 21:55

Россиян необходимо подталкивать к решению о вакцинации - Мурашко

Россияне успокоились относительно ситуации с коронавирусом, так как видят, что система здравоохранения справляется с пандемией в стране, но необходимо их подтолкнуть к тому, чтобы они вакцинировались, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возникает, какая-то успокоенность, на мой взгляд. Эта успокоенность и, может быть, не осознание угрозы заболевания, а это ведь заболевание, оно ведь не спрашивает, как мы к нему относимся", - сказал Мурашко в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Поэтому сейчас их нужно подтолкнуть к принятию этого решения (о вакцинации - ИФ), объяснениями, другими действиями. Но нужно людей защитить, даже тех, кто на сегодняшний день, может быть, и не хочет этого слышать, достучаться, это придётся делать", - подчеркнул министр.

По его мнению, успокоенность граждан возникает в связи с тем, что люди видят, что ситуация управляемая. "Сегодня почему успокоенность возникает? На мой взгляд, люди видят, что, да, есть управляемость этой инфекцией. В прошлом году мне регулярно задавали вопрос: система готова или не готова, - все боялись, что система не готова. Сегодня все почувствовали: ну, хорошо, система разворачивает койки, надо было - 50 тыс., 100 тыс., 175 тыс. коек", - сказа глава Минздрава.

По его словам, введенный весной прошлого года в РФ локдаун, когда не было методов управления ситуацией с пандемией, позволил "сделать совершенно уникальные": "Сделана была вакцина, и она пошла в "клинику", развернули койки, подготовились".

Мурашко отметил, что в настоящее время в мире и в РФ зарегистрированы вакцины, есть протоколы лечения, найдены лекарства для терапии COVID-19.

Он отметил, что в последние дни темпы вакцинации в РФ выросли. "Это то, что мы говорили - подталкивание к принятию решения", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, МУРАШКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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