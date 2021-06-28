Цены на нефть снижаются, Brent торгуется на уровне $75,89 за баррель

Цена на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам предыдущей недели.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:24 в понедельник составляет $75,89 за баррель, что на $0,29 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,78 за баррель, что на $0,27 (0,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
За минувшую неделю цена Brent поднялась на 3,6%, WTI - на 3,9%, причем оба контракта завершили в плюсе пятую неделю подряд благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста.
Трейдеры на этой неделе будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+.
"После небольшой коррекции после заседания FOMC нефть быстро вернулась к росту: WTI и Brent достигли уровней, которые в последний раз наблюдались в 2018 году", - сказал глава отдела стратегии на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
"Мы полагаем, что ОПЕК + в краткосрочной перспективе будет управлять увеличением добычи таким образом, чтобы обеспечивать постоянную поддержку цен по мере восстановления мирового спроса, а после - исходя из растущих опасений того, что недостаток капитальных затрат, потраченных на новые производства, может привести к дефициту предложения на рынке с конца 2022 года", - отмечает эксперт.
Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+ на этой неделе примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).
"Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с", - отметил аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Юджин Вайнберг.
В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.
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