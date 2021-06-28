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Регион 28.06.2021 19:18

ВБ прогнозирует рост экономики Казахстана в 2021г на 3,2%

Экономика Казахстана вступает в фазу восстановления, но медленный рост производительности бизнеса остается вызовом, говорится в докладе Всемирного банка об экономике Казахстана "Переломный момент кризиса COVID-19".

"Ожидается, что в 2021 году экономика Казахстана вырастет на 3,2%, чему будут способствовать улучшение внешней среды, возобновление внутренней экономической активности и продолжение мер фискальной поддержки. Однако долгосрочные перспективы роста и повышение уровня жизни будут зависеть от реализации структурной политики правительства, направленной на ускорение роста производительности", - говорится в документе.

Внешняя экономическая среда улучшается для Казахстана. В Китае наблюдается более быстрый, чем ожидалось, экономический подъем, в то время как восстановление экономики Европейского союза происходит на фоне очередной волны COVID-19.

"Добыча нефти в Казахстане также увеличилась в связи с ослаблением квоты ОПЕК на добычу и постепенным восстановлением спроса на сырую нефть. Сочетание этих факторов способствует постепенному увеличению экспорта", - говорится в докладе.

Также отмечается, что инфляция снизится до верхней границы целевого коридора в 2021 году.

"Краткосрочные экономические показатели указывают на улучшение внутренней деловой активности. Активность в розничной торговле и транспортировке грузов восстанавливается, а строительство демонстрирует устойчивый рост в результате государственной поддержки жилищного строительства", - отмечают эксперты.

Эксперты подчеркивают неравномерное восстановление экономики: сфера производства восстанавливается быстрее, чем сектор услуг, который больше всего пострадал от пандемии и в котором занята значительная часть рабочей силы.

Прогнозируется, что государственный долг будет постепенно расти до 2023 года, но останется на управляемом уровне. Поскольку правительство намерено избежать преждевременного прекращения фискальной поддержки, увеличение объема внутренних и внешних займов для финансирования дефицита, вероятно, станут основными факторами, способствующими увеличению долга. Резервы нефтяного фонда продолжат обеспечивать фискальную устойчивость бюджета.

По итогам 2020 года ВВП Казахстана упал на 2,6%. В 2021 году правительство прогнозирует рост экономики Казахстана на 3,1%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, ВБ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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