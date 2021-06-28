Лавров в среду посетит Турцию, обсудит Южный Кавказ, Украину и ВТС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Анталье проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых, в частности, обсудит ситуацию на Украине и Черноморском регионе, а также военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, сообщили в понедельник в МИД России.

"В ходе переговоров в Анталье планируется затронуть широкий круг тем двусторонней и международной повестки дня. Будут обсуждены ситуация на Южном Кавказе, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка на Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, "отдельное внимание будет уделено расширению кооперации в высокотехнологичных областях, включая военно-техническое сотрудничество", сообщили на Смоленской площади.

В ходе переговоров также "предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года", отмечается в сообщении.

"Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины "Спутник V" и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями", - подчеркнули в МИД РФ.

Вместе с тем, министры планируют "предметно обсудить ход политического урегулирования сирийского конфликта на фоне состоявшихся в САР 26 мая 2021 года президентских выборов и продолжающейся подготовки к проведению шестой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве".

"На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия местным жителям, положение дел в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьба с терроризмом", - пояснили в российском дипведомстве.

Кроме того, "состоится предметный обмен мнениями по перспективам развития ситуации в Ливии с учетом позитивного вклада внешнеполитических инициатив Москвы и Анкары в дело комплексного урегулирования кризиса в этой стране".

"Среди основных тем на переговорах значатся подготовка к проведению референдума по конституции и всеобщих выборов, которые намечены на 24 декабря 2021 года, содействие ливийским властям в решении политических и социально-экономических проблем и консолидации национальных вооруженных сил, деятельность Совместного военного комитета в формате "5 плюс 5", - сообщили в МИД России.