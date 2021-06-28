Лавров в среду посетит Турцию, обсудит Южный Кавказ, Украину и ВТС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Анталье проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых, в частности, обсудит ситуацию на Украине и Черноморском регионе, а также военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, сообщили в понедельник в МИД России.
"В ходе переговоров в Анталье планируется затронуть широкий круг тем двусторонней и международной повестки дня. Будут обсуждены ситуация на Южном Кавказе, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка на Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, "отдельное внимание будет уделено расширению кооперации в высокотехнологичных областях, включая военно-техническое сотрудничество", сообщили на Смоленской площади.
В ходе переговоров также "предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года", отмечается в сообщении.
"Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины "Спутник V" и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями", - подчеркнули в МИД РФ.
Вместе с тем, министры планируют "предметно обсудить ход политического урегулирования сирийского конфликта на фоне состоявшихся в САР 26 мая 2021 года президентских выборов и продолжающейся подготовки к проведению шестой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве".
"На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия местным жителям, положение дел в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьба с терроризмом", - пояснили в российском дипведомстве.
Кроме того, "состоится предметный обмен мнениями по перспективам развития ситуации в Ливии с учетом позитивного вклада внешнеполитических инициатив Москвы и Анкары в дело комплексного урегулирования кризиса в этой стране".
"Среди основных тем на переговорах значатся подготовка к проведению референдума по конституции и всеобщих выборов, которые намечены на 24 декабря 2021 года, содействие ливийским властям в решении политических и социально-экономических проблем и консолидации национальных вооруженных сил, деятельность Совместного военного комитета в формате "5 плюс 5", - сообщили в МИД России.
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Спикер парламента Азербайджана посетит с визитом Венгрию
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $75 за баррель
Baumann вложит около $18 млн в строительство мясоперерабатывающего комплекса в Казахстане
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется на уровне $75,89 за баррель
Двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в Карабахе в результате ДТП
В Азербайджане небольшой спад новых случаев COVID-19, два человека скончались
В Азербайджане с целью информационной поддержки армянской общественности запустили проект по разоблачению фейков, создаваемых в Армении
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»
Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?