Двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в Карабахе в результате ДТП

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух военнослужащих в Лачинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия.
"В полдень понедельника в Лачинском районе произошло ДДТ. В результате крушения военного грузовика КамАЗ погибли азербайджанские военнослужащие - младший сержант Джошгун Зейналлы и солдат Орхан Рагимли", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Н.Аббасова
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