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Происшествия 28.06.2021 20:04

Двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в Карабахе в результате ДТП

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух военнослужащих в Лачинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия.

"В полдень понедельника в Лачинском районе произошло ДДТ. В результате крушения военного грузовика КамАЗ погибли азербайджанские военнослужащие - младший сержант Джошгун Зейналлы и солдат Орхан Рагимли", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, ДТП, СОЛДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]