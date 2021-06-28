Двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в Карабахе в результате ДТП

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух военнослужащих в Лачинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия.

"В полдень понедельника в Лачинском районе произошло ДДТ. В результате крушения военного грузовика КамАЗ погибли азербайджанские военнослужащие - младший сержант Джошгун Зейналлы и солдат Орхан Рагимли", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Н.Аббасова