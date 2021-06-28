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Дальнее зарубежье 28.06.2021 19:35

Близ одной из железнодорожных станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

Сильный пожар произошел в понедельник близ железнодорожной станции Elephant and Castle на юге Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, на устранении возгорания работают 70 пожарных.

По поступающим с места события сообщениям, пожар мог возникнуть во время проведения работ на территории закрытого торгового центра.

На фотографиях очевидцев видны большие клубы дыма над железнодорожными путями.

Информации о пострадавших не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ЖЕЛДОРОГА, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]