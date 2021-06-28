Близ одной из железнодорожных станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

Сильный пожар произошел в понедельник близ железнодорожной станции Elephant and Castle на юге Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
По ее данным, на устранении возгорания работают 70 пожарных.
По поступающим с места события сообщениям, пожар мог возникнуть во время проведения работ на территории закрытого торгового центра.
На фотографиях очевидцев видны большие клубы дыма над железнодорожными путями.
Информации о пострадавших не поступало.
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