Близ одной из железнодорожных станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

Сильный пожар произошел в понедельник близ железнодорожной станции Elephant and Castle на юге Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, на устранении возгорания работают 70 пожарных.

По поступающим с места события сообщениям, пожар мог возникнуть во время проведения работ на территории закрытого торгового центра.

На фотографиях очевидцев видны большие клубы дыма над железнодорожными путями.

Информации о пострадавших не поступало.