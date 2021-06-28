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Дальнее зарубежье 28.06.2021 22:25

Отношения России и ФРГ переживают турбулентные времена - глава МИД Германии

Отношения России и Германии переживают сейчас сложные времена, поэтому общение очень важно, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы все знаем политическую обстановку: в германо-российских отношениях мы переживаем турбулентные времена", - сказал он в видеообращении к участникам германо-российской конференции городов-партнеров в рамках Года Германии в России.

По словам министра, за последние месяцы произошло новое обострение отношений - "из-за нарастающих репрессий в отношении оппозиции и гражданского общества в России или хакерских атак на цели в Германии и Европе".

"Тем позитивнее мы оцениваем последние сигналы готовности к диалогу из Москвы", - продолжил он. По словам министра, именно сейчас ответом на сложности в отношениях должен быть более активный диалог между Германией и Россией, открытый обмен, в том числе между представителями гражданского общества.

Конференция проходит с 28 по 30 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]