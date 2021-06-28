Отношения России и ФРГ переживают турбулентные времена - глава МИД Германии

Отношения России и Германии переживают сейчас сложные времена, поэтому общение очень важно, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Мы все знаем политическую обстановку: в германо-российских отношениях мы переживаем турбулентные времена", - сказал он в видеообращении к участникам германо-российской конференции городов-партнеров в рамках Года Германии в России.
По словам министра, за последние месяцы произошло новое обострение отношений - "из-за нарастающих репрессий в отношении оппозиции и гражданского общества в России или хакерских атак на цели в Германии и Европе".
"Тем позитивнее мы оцениваем последние сигналы готовности к диалогу из Москвы", - продолжил он. По словам министра, именно сейчас ответом на сложности в отношениях должен быть более активный диалог между Германией и Россией, открытый обмен, в том числе между представителями гражданского общества.
Конференция проходит с 28 по 30 июня.
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