В МИД РФ сочли вымогательством требования Праги о компенсации за Врбетице

В Москве расценили требования Чехии о компенсациях за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице как вымогательство.

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, чешские политики "сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около €25,5 млн) ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году - к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.