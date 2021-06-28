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Регион 28.06.2021 21:40

В МИД РФ сочли вымогательством требования Праги о компенсации за Врбетице

В Москве расценили требования Чехии о компенсациях за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице как вымогательство.

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, чешские политики "сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около €25,5 млн) ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году - к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЧЕХИЯ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]