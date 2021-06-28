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Дальнее зарубежье 28.06.2021 23:00

В Канаду пришла 45-градусная жара

В Канаде зафиксировали аномально высокую температуру воздуха - столбик термометра превысил отметку в 45 градусов по Цельсию, сообщают в понедельник канадские СМИ.

По их данным, в деревне Литтон (провинция Британская Колумбия) температура накануне достигла 46,6 градусов по Цельсию. Таким образом, побит национальный температурной рекорд, установленный 5 июля 1937 года, тогда зафиксировали 45-градусную жару.

Предупреждения о тепловой волне объявили в провинциях Британская Колумбия, Альберта, крупных районах Саскачевана, а также на Северно-Западных территориях и в Юконе. В некоторых районах этих провинций температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию. Из-за жары во многих школах Британской Колумбии отменили занятия.

В министерстве окружающей среды Канады сообщили, что "затянувшаяся и опасная тепловая волна" может ослабнуть ко вторнику на юге Британской Колумбии и в Юконе, однако она не спадет до середины недели или до начала следующей недели.

Согласно прогнозам, температура воздуха может ощущаться как 50 градусов по Цельсию из-за условий повышенной влажности.

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Тэги: КАНАДА, ЖАРА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]