В Канаду пришла 45-градусная жара

В Канаде зафиксировали аномально высокую температуру воздуха - столбик термометра превысил отметку в 45 градусов по Цельсию, сообщают в понедельник канадские СМИ.
По их данным, в деревне Литтон (провинция Британская Колумбия) температура накануне достигла 46,6 градусов по Цельсию. Таким образом, побит национальный температурной рекорд, установленный 5 июля 1937 года, тогда зафиксировали 45-градусную жару.
Предупреждения о тепловой волне объявили в провинциях Британская Колумбия, Альберта, крупных районах Саскачевана, а также на Северно-Западных территориях и в Юконе. В некоторых районах этих провинций температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию. Из-за жары во многих школах Британской Колумбии отменили занятия.
В министерстве окружающей среды Канады сообщили, что "затянувшаяся и опасная тепловая волна" может ослабнуть ко вторнику на юге Британской Колумбии и в Юконе, однако она не спадет до середины недели или до начала следующей недели.
Согласно прогнозам, температура воздуха может ощущаться как 50 градусов по Цельсию из-за условий повышенной влажности.
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