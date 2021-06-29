В итальянском городе Матера главы МИД G20 обсудят борьбу против глобальных проблем и отношения с Африкой

Главы МИД стран "группы двадцати" во вторник встретятся в итальянском городе Матера.
"29 июня встреча глав МИД стран G20... пройдет в Матере", - говорится на официальном сайте "группы двадцати".
Председательствовать на встрече будет министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
Ожидается, что одной из главных тем станет пандемия коронавируса COVID-19, борьба с изменением климата, Африка и реформирование ВТО.
Министерская встреча будет разделена на две сессии. Первая будет посвящена мультилатерализму "как ключевому средству в борьбе с главными глобальными вызовами". В частности, будет обсуждаться здравоохранение, изменение климата и международная торговля. На второй сессии, согласно программе, министры обсудят "отношения с африканским континентом".
Кроме того, главы МИД G20, как ожидается, обсудят вместе с министрами, курирующими вопросы развития, такие темы как продовольственная безопасность, в частности - необходимость к 2030 решить проблему голода на планете.
Кроме того, министры, занимающиеся вопросами развития, во второй половине дня обсудят тему финансирование устойчивого развития стран. Планируется, что министры пообещают развивающимся странам поддержку в вопросе восстановления экономики после пандемии COVID-19.
Переговоры глав МИД G20 станут одной из министерских встреч, организованных как часть предстоящего саммита лидеров "двадцатки", который пройдет в октябре 2021 года.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания, США и ЕС.
Западные СМИ отмечают, что это будет первая примерно за два года очная встреча министров иностранных дел "группы двадцати". Предыдущая проводился в 2019 году в японском городе Нагоя.
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