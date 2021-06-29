Госдеп США заявил об обеспокоенности решением Москвы оставить без изменения приговор американцу Тревору Риду

В Вашингтоне обеспокоены решением российского суда оставить в силе приговор американскому студенту из Техаса Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены решением московского суда оставить в силе девятилетний тюремный срок Тревору Риду", - написал он в твиттере.

"США продолжат работать в интересах Тревора до тех пор, пока Россия не поступит правильно и не вернет его семье. Тревор слишком долгое время был лишен свободы", - подчеркнул Прайс.

Мосгорсуд в понедельник отказался отменить приговор студенту из Техаса Тревору Риду.

"Приговор Головинского районного суда Москвы оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом, в понедельник приговор в отношении американского студента вступил в законную силу и стал обязателен к исполнению. При этом адвокат Рида в свою очередь заявил, что защита намерена продолжить добиваться смягчения приговора.

В судебном заседании Рид участвовал лично. Кроме того, поддержать американца в Мосгорсуд приехал посол США Джон Салливан и невеста осуждённого.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 по Ленинградскому шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения.