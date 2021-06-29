Россельхознадзор с 29 июня начинает контролировать обращение пестицидов и агрохимикатов

Россельхознадзор с 29 июня начинает контролировать обращение в стране пестицидов и агрохимикатов, сообщает служба.

Эти полномочия установлены законом (N522-ФЗ), который внес поправки в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и был принят в конце прошлого года. Он вступил в силу с 29 июня 2021 года.

Документ предусматривает следующие виды надзора и контроля: за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию России, за соблюдением регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, будет создана и внедрена на всей территории России информационная система прослеживаемости химических препаратов.

Так, при контроле за ввозом пестицидов и агрохимикатов в пунктах пропуска через госграницу будут проверяться статусы регистрационных свидетельств на вещества и соответствие препаратов требованиям этих документов. Эти функции позволят эффективно противодействовать ввозу в страну некачественных и контрафактных препаратов, уточняется в сообщении.

Правительство утвердило список пунктов пропуска, через которые можно будет завозить пестициды и агрохимикаты. В их числе четыре автомобильных пункта пропуска (Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино), три железнодорожных (Валуйки, Забайкальск, Посинь), три воздушных (Владивосток, Кневичи), Москва (Домодедово, Шереметьево) и четыре морских (Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск).

Кроме того, Россельхознадзор будет проверять соблюдение требований к применению пестицидов и агрохимикатов в местах производства продукции растительного происхождения, предназначенной для ввоза в РФ из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в рамках инспекций.

"Для каждого из разрешенных пестицидов прописан регламент его применения: установлены предельные нормы применения, указаны способ и время обработки, целевые вредные объекты, на которые направлено действие препарата, а также меры по снижению опасности пестицида, предотвращения гибели пчел, - говорится в сообщении. - Новые полномочия позволят повысить ответственность производителей и импортеров товаров растительного происхождения, а также ликвидировать недобросовестную конкуренцию со стороны предпринимателей, которые для повышения урожайности вносят повышенные дозы удобрений".

Прослеживаемость химических препаратов, обращающихся в России, будет обеспечена за счет разрабатываемой Россельхознадзором информационной системы. Согласно закону, срок ввода ее в эксплуатацию - 2022 год. С ее помощью будет обеспечиваться учет партий пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, хранением и оборотом пестицидов и агрохимикатов, будут обязаны регистрироваться в системе.

С 1 июня этого года Россельхознадзор начал прием заявок от предприятий для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов. Список формируется на базе реестра поднадзорных объектов в информационной подсистеме службы "Цербер". В программу будут вноситься сведения о препаратах, в том числе вид продукции, торговое наименование, действующее вещество препарата, номер свидетельства о госрегистрации, страна происхождения, объем фасовки, срок годности и другая необходимая информация.

Создание информационной системы не только обеспечит прозрачный оборот химических препаратов, используемых в сельском хозяйстве, но и станет для стран-импортеров российской растительной продукции гарантом ее безопасности и экологичности, подчеркивается в сообщении.

Эта платформа также поможет урегулировать вопросы взаимодействия сельхозпроизводителей, использующих инсектициды, и пчеловодов, чьим пасекам потенциально может наноситься ущерб от несогласованного применения аграриями веществ, уничтожающих насекомых. В информационной системе планируется создание механизма предварительного информирования владельцев пасек и всех заинтересованных представителей АПК о планируемом применении хозяйствующими субъектами пестицидов.

Все вводимые законом изменения в систему регулирования рынка химических препаратов позволят существенно снизить оборот контрафактных пестицидов и агрохимикатов, сократить нагрузку на окружающую среду и повысить безопасность получаемой продукции, указывает Россельхознадзор.