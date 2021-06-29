В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

Власти Калифорнии конфисковали 6804 кг нелегальных фейерверков и $1 млн в рамках расследования распространения крупной партии незаконных взрывчатых веществ. Об этом сообщает Associated Press.
В нескольких штатах США население призывают отказаться от использования фейерверков на День независимости, отмечаемый 4 июля. Власти опасаются, что это может стать причиной лесных пожаров в условиях засухи. В этом году уже были выявлены несколько подобных случаев, в том числе по вине ребенка, который зажег фейерверк.
В марте в Калифорнии из-за мощного взрыва фейерверка погибли два человека, а также был нанесен ущерб на сумму не менее $3,2 млн.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Россельхознадзор с 29 июня начинает контролировать обращение пестицидов и агрохимикатов
Общее собрание акционеров Bank of Baku перенесено на середину июля
Petkim перенес на 2022г выплату турецкой «дочке» SOCAR последнего транша за покупку 30% акций Rafineri Holding A.S.
Число заражений COVID-19 в мире превысило 181,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Генсек ООН назначил президента Эстонии всемирным защитником прав женщин и детей
Двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в Карабахе в результате ДТП
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?