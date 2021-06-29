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В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

Власти Калифорнии конфисковали 6804 кг нелегальных фейерверков и $1 млн в рамках расследования распространения крупной партии незаконных взрывчатых веществ. Об этом сообщает Associated Press.

В нескольких штатах США население призывают отказаться от использования фейерверков на День независимости, отмечаемый 4 июля. Власти опасаются, что это может стать причиной лесных пожаров в условиях засухи. В этом году уже были выявлены несколько подобных случаев, в том числе по вине ребенка, который зажег фейерверк.

В марте в Калифорнии из-за мощного взрыва фейерверка погибли два человека, а также был нанесен ущерб на сумму не менее $3,2 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ФЕЙЕРВЕРКИ, КОНФИСКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]