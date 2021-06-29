Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 июня ЦБА установил 2,0252 манат/1EUR (25 июня - 2,0296 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 июня сохранил 0,0235 манат/1RUB.

А. Мамедов