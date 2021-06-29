Нефть продолжает дешеветь, Brent - $74,41 за баррель

Цена на нефть эталонных марок продолжает снижаться во вторник после падения до минимальных уровней более чем за неделю по итогам предыдущих торгов на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 во вторник составляет $74,41 за баррель, что на $0,27 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на $1,5 (2%) - до $74,68 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает в среду, более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов во вторник на $0,26 (0,35%) - до $73,88 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на $1,24 (1,6%) - до $74,14 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,67 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась до $72,91 за баррель, опустившись на $1,14 (1,5%).
Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.
Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.
Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts.
ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.
Коалиция обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.
Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.
Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.
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