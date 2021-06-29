Переговоры по Сирии пройдут в Нур-Султане с соблюдением строгих санитарных норм

Переговоры по ситуации в Сирии в "астанинском формате", намеченные на 7-8 июля в Нур-Султане, должны быть проведены с соблюдением санитарных требований, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.
"Согласно действующим нормам постановления главного государственного санитарного врача, при невозможности проведения подобного рода мероприятий, совещаний в заочном формате, офлайн формате, допускается проведение их в очной форме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В частности, должны быть соблюдены такие требования: наличие ПЦР-тестирования на COVID-19 у участников мероприятия, паспорта вакцинации о полном курсе вакцинации от COVID-19, должно быть обеспечено ношение респираторных масок, соблюдаться социальная дистанция, наличие санитайзеров и т.д.", - сказал Байтанаев во вторник.
"Это все медицинские работники будут держать на контроле", - добавил он.
В столице Казахстана 7-8 июля пройдет очередная, 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате". По данным МИД республики, в ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
Нур-Султан в последний раз проводил эти переговоры в декабре 2019 года. С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.
Как сообщалось, на минувшей неделе в Нур-Султане была обнаружена мутация COVID-19, характерная для "индийского" штамма, в городе отмечается рост заражений коронавирусом, усилены карантинные меры.
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