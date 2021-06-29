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Финансы 29.06.2021 10:16

Общее собрание акционеров Bank of Baku перенесено на середину июля

Общее заседание акционеров "Bank of Baku" состоится 15 июля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Ранее акционеры банка планировали провести общее заседание 6 июля.

Заседание, повестка дня которого не разглашается, пройдет в 15:00 в головном офисе банка.

Bank of Baku был создан в 1994 году.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК-, ЗАСЕДАНИЕ, АКЦИОНЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]