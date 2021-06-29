Общее собрание акционеров Bank of Baku перенесено на середину июля

Общее заседание акционеров "Bank of Baku" состоится 15 июля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Ранее акционеры банка планировали провести общее заседание 6 июля.
Заседание, повестка дня которого не разглашается, пройдет в 15:00 в головном офисе банка.
Bank of Baku был создан в 1994 году.
А.Мамедов
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