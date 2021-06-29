Число заражений COVID-19 в мире превысило 181,4 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 181 млн 429 тыс. 324, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 926 тыс. 761 человека.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 640 тыс. 572 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 604 тыс. 115.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 316 тыс. 897, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 397 тыс. 637.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 448 тыс. 402 заболевших, умерли 514 тыс. 92 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 506,2. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 861 человек, в Индии - 285, Бразилии - 2 тыс. 402.
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