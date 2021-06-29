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Дальнее зарубежье 29.06.2021 13:05

Рйэ Карри избран новым президентом профсоюза автопроизводителей США

Руководство Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) избрало нового президента, четвертого по счету за последние три года, им станет Рэй Карри.

Карри, который в настоящее время занимает пост секретаря-казначея UAW, вступит в новую должность 1 июля 2021 года. Он сменит нынешнего президента Рори Гэмбла, который планирует уйти в отставку в конце этого месяца. На новом посту Карри пробудет по крайней мере до следующих выборов президента UAW в июне 2022 года.

В последние годы в руководстве профсоюза наблюдалась высокая текучесть кадров. Гэмбл был избран в конце 2019 года, сменив на этом посту бывшего президента UAW Гэри Джонса, который позднее признал свою вину в хищении средств профсоюза.

В марте 2020 года Федеральная прокуратура США предъявила Джонсу обвинения в присвоении в сговоре с другими членами профсоюза более $1 млн в течение девяти лет - с 2010 года по сентябрь 2019 года.

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Тэги: США, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОФСОЮЗ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]