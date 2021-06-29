Глава МИД Израиля Лапид отправился с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отправился во вторник с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает Jerusalem Post.
На странице Лапида в твиттере опубликовали фотографию, на которой он изображен сидящим в самолете. Фотография подписана: "(Лапид - ИФ) отправляется с историческим визитом в ОАЭ".
Делегация из Израиля прибудет в Абу-Даби около полудня по местному времени.
Ожидается, что в ОАЭ он встретится с несколькими министрами, в том числе с главой МИД ОАЭ, министром по экономическим вопросам и министром культуры. Также у него запланированы встречи с представителями еврейских общин в Абу-Даби и Дубае.
Лапид намеревается также посетить посольство Израиля в Абу-Даби и консульство в Дубае.
Израильские СМИ отмечают, что это первый визит израильского министра в ОАЭ с момента подписания между странами соглашения о нормализации отношений в сентябре 2020 года.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?