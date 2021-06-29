Глава МИД Израиля Лапид отправился с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отправился во вторник с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает Jerusalem Post.

На странице Лапида в твиттере опубликовали фотографию, на которой он изображен сидящим в самолете. Фотография подписана: "(Лапид - ИФ) отправляется с историческим визитом в ОАЭ".

Делегация из Израиля прибудет в Абу-Даби около полудня по местному времени.

Ожидается, что в ОАЭ он встретится с несколькими министрами, в том числе с главой МИД ОАЭ, министром по экономическим вопросам и министром культуры. Также у него запланированы встречи с представителями еврейских общин в Абу-Даби и Дубае.

Лапид намеревается также посетить посольство Израиля в Абу-Даби и консульство в Дубае.

Израильские СМИ отмечают, что это первый визит израильского министра в ОАЭ с момента подписания между странами соглашения о нормализации отношений в сентябре 2020 года.