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Глава МИД Израиля Лапид отправился с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отправился во вторник с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает Jerusalem Post.

На странице Лапида в твиттере опубликовали фотографию, на которой он изображен сидящим в самолете. Фотография подписана: "(Лапид - ИФ) отправляется с историческим визитом в ОАЭ".

Делегация из Израиля прибудет в Абу-Даби около полудня по местному времени.

Ожидается, что в ОАЭ он встретится с несколькими министрами, в том числе с главой МИД ОАЭ, министром по экономическим вопросам и министром культуры. Также у него запланированы встречи с представителями еврейских общин в Абу-Даби и Дубае.

Лапид намеревается также посетить посольство Израиля в Абу-Даби и консульство в Дубае.

Израильские СМИ отмечают, что это первый визит израильского министра в ОАЭ с момента подписания между странами соглашения о нормализации отношений в сентябре 2020 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]