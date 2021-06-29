Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0235 GBR   2.3573 TRY   0.1956

Цена на нефть

28.06 $/bbl   WTI 72.91 -1.14 Brent 74.68 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2021 13:07

В австралийском Квинсленде вводится локдаун из-за штамма "дельта"

Локдаун вводится на юго-востоке австралийского штата Квинсленд из-за резкого распространения штамма "дельта" COVID-19 и затронет миллионы человек, сообщает телеканал ABC.

В частности, ограничения вводятся с вечера вторника в районе Саншайн-Кост, Сомерсет, Голд-Кост и Брсбене.

В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только в четырех случаях: для покупки жизненно важных продуктов, для работы или учебы, для занятий спортом и для посещения врача или вакцинации.

Кроме того, ресторанам и кафе в этот период разрешено работать только на доставку еды или навынос. Кинотеатры, салоны красоты и спортзалы закрываются. На свадьбы разрешено приглашать не более 10 человек, при этом, запрещается танцевать и петь. На похороны допустят до 20 человек.

Местные СМИ отмечают, что благодаря своевременному закрытию границ и введению карантина для прибывающих из заграницы Австралии ранее удалось минимизировать распространение коронавируса.

Однако в Австралии в последнее время выявляют все больше зараженных коронавирусом COVID-19 типа "дельта". Случаи заражения данным штаммом зафиксированы в Квинсленде, Западной Австралии и Северной территории, что вызывает обеспокоенность у властей страны, так как впервые за последние месяцы количество зараженных растет в разных частях страны.

Всего за время пандемии в Австралии зафиксировано более 30,5 тыс. случаев коронавируса, 910 человек скончались.

По данным BBC News, на данный момент чуть менее 5% взрослого населения Австралии полностью прошли вакцинацию против коронавируса, примерно 30% получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛОКДАУН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]