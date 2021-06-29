Локдаун вводится на юго-востоке австралийского штата Квинсленд из-за резкого распространения штамма "дельта" COVID-19 и затронет миллионы человек, сообщает телеканал ABC.
В частности, ограничения вводятся с вечера вторника в районе Саншайн-Кост, Сомерсет, Голд-Кост и Брсбене.
В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только в четырех случаях: для покупки жизненно важных продуктов, для работы или учебы, для занятий спортом и для посещения врача или вакцинации.
Кроме того, ресторанам и кафе в этот период разрешено работать только на доставку еды или навынос. Кинотеатры, салоны красоты и спортзалы закрываются. На свадьбы разрешено приглашать не более 10 человек, при этом, запрещается танцевать и петь. На похороны допустят до 20 человек.
Местные СМИ отмечают, что благодаря своевременному закрытию границ и введению карантина для прибывающих из заграницы Австралии ранее удалось минимизировать распространение коронавируса.
Однако в Австралии в последнее время выявляют все больше зараженных коронавирусом COVID-19 типа "дельта". Случаи заражения данным штаммом зафиксированы в Квинсленде, Западной Австралии и Северной территории, что вызывает обеспокоенность у властей страны, так как впервые за последние месяцы количество зараженных растет в разных частях страны.
Всего за время пандемии в Австралии зафиксировано более 30,5 тыс. случаев коронавируса, 910 человек скончались.
По данным BBC News, на данный момент чуть менее 5% взрослого населения Австралии полностью прошли вакцинацию против коронавируса, примерно 30% получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.
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