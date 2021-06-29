Трагические события на киргизско-таджикской границе не должны повториться - Жапаров

Киргизия и Таджикистан не должны повторить вооруженных столкновений на границе, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном во вторник.
"Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Киргизии и Таджикистана издревле являются братскими народами, киргизы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи", - заявил Жапаров, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
Жапаров отметил, что трагические события 28-30 апреля текущего года для народов двух стран стали "днями тяжелых исторических испытаний и скорби". Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стороны найдут пути решения пограничных вопросов.
В пресс-службе сообщили, что после встречи тет-а-тет лидеры двух стран продолжат переговоры в расширенном формате.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон со своей стороны отметил, что таджикская сторона придает важное значение официальному визиту в страну Жапарова и искренне заинтересована в созидательном развитии двустороннего сотрудничества между странами.
"Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе, готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений", - заявил Рахмон.
28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана.
Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.
1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.
В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, в том числе двое детей, пострадали 190. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Согласно информации Минздрава Киргизии, более 80% пострадавших имели огнестрельные и осколочные ранения.
По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.
В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.
По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.
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