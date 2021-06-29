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СНГ 29.06.2021 14:26

Путин обсудил с президентом Туркменистана торгово-экономическое сотрудничество и борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства".

Ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРКМЕНИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]