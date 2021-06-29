Путин обсудил с президентом Туркменистана торгово-экономическое сотрудничество и борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства".

Ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.