В России более 20,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, максимальные за пандемию 652 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 616 случаев, умерли за сутки 652 пациентов, это максимальное значение за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 523 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека, до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге - 121 и 119 соответственно. Для северной столицы это максимум за всю пандемию. Выздоровели после болезни 14 тыс. 697 пациентов.

В Москве, как сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 209 новых случаев COVID-19 за сутки и 4 тыс. 854 выздоровевших.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области - 2 тыс. 453 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 374.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 493 тыс. 557 случаев коронавирусной инфекции, 134 тыс. 545 умерших и 4 млн 984 тыс. 037 выписанных.