В России более 20,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, максимальные за пандемию 652 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 616 случаев, умерли за сутки 652 пациентов, это максимальное значение за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 523 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека, до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.
Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге - 121 и 119 соответственно. Для северной столицы это максимум за всю пандемию. Выздоровели после болезни 14 тыс. 697 пациентов.
В Москве, как сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 209 новых случаев COVID-19 за сутки и 4 тыс. 854 выздоровевших.
Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области - 2 тыс. 453 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 374.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 493 тыс. 557 случаев коронавирусной инфекции, 134 тыс. 545 умерших и 4 млн 984 тыс. 037 выписанных.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?