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29.06.2021 12:55

«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell

Компания Bakcell представила «Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099. Эти номера, выпущенные в ограниченном количестве, предлагаются вместе с тарифами «Klass 25» и «Klass 50».

Благодаря уникальной комбинации цифр, новые номера с префиксом 099, поступившие в продажу сегодня, помогут своим пользователям отличаться от других, и уверенно двигаться к поставленной цели. Абоненты могут зарезервировать нужный номер на сайте nomre.bakcell.com или приобрести его в любом центре обслуживания клиентов или дилерском магазине Bakcell.

Отметим, что в начале прошлого года компания Bakcell представила свой новый мобильный префикс «099». Благодаря этому, пользователи получили доступ к широкому диапазону особых и уникальных мобильных номеров.

«Наши абоненты проявили большой интерес к новому префиксу 099. Поэтому мы решили предоставить им возможность отличаться от других и получать лучший клиентский опыт на рынке, купив эксклюзивный номер, начинающийся с префикса 099. Использование этих эксклюзивных номеров в сети Bakcell, которая на международном уровне признавалась «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане» в течение 3 лет подряд, делает эту покупку еще более выгодной», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Посетите https://www.bakcell.com/ru/099-prefix-exclusive-special для получения более подробной информации о новых эксклюзивных номерах.

Bakcell продолжит предоставлять абонентам лучший клиентский опыт, постоянно повышая уровень качества своих услуг и сети.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]