«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell

Компания Bakcell представила «Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099. Эти номера, выпущенные в ограниченном количестве, предлагаются вместе с тарифами «Klass 25» и «Klass 50».
Благодаря уникальной комбинации цифр, новые номера с префиксом 099, поступившие в продажу сегодня, помогут своим пользователям отличаться от других, и уверенно двигаться к поставленной цели. Абоненты могут зарезервировать нужный номер на сайте nomre.bakcell.com или приобрести его в любом центре обслуживания клиентов или дилерском магазине Bakcell.
Отметим, что в начале прошлого года компания Bakcell представила свой новый мобильный префикс «099». Благодаря этому, пользователи получили доступ к широкому диапазону особых и уникальных мобильных номеров.
«Наши абоненты проявили большой интерес к новому префиксу 099. Поэтому мы решили предоставить им возможность отличаться от других и получать лучший клиентский опыт на рынке, купив эксклюзивный номер, начинающийся с префикса 099. Использование этих эксклюзивных номеров в сети Bakcell, которая на международном уровне признавалась «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане» в течение 3 лет подряд, делает эту покупку еще более выгодной», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.
Посетите https://www.bakcell.com/ru/099-prefix-exclusive-special для получения более подробной информации о новых эксклюзивных номерах.
Bakcell продолжит предоставлять абонентам лучший клиентский опыт, постоянно повышая уровень качества своих услуг и сети.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Около 20% выявляемых во Франции случаев COVID-19 относятся к штамму "дельта" - Минздрав страны
Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян - президент РАН
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?