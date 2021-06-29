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Регион 29.06.2021 14:15

В Грузии выявлен штамм "дельта", за последние сутки зарегистрированы 7 случаев - Минздрав

В ближайшее время в Грузии возможно увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертности пациентов, заявила во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния.

"Такое развитие эпидемиологической обстановки возможно в связи с выявлением у нас индийского штамма коронавируса "дельта". Мы выявили за последние сутки 7 таких новых случаев", - сказала Габуния.

По ее словам, в Грузии в настоящее время от 10% до 20% заражены индийским штаммом коронавирусной инфекции.

"За последние сутки выявлено более тысячи зараженных COVID-19, и это самый высокий показатель за последние недели", - сказала Габуния.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки выявлено 1 тыс. 194 случая заражения COVID-19, скончались 22 пациента.

По решению правительства в Грузии сняты почти все ограничении. С 1 июля отменяется действие в городах комендантского часа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАНДЕМИЯ, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]