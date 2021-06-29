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СНГ 29.06.2021 16:03

Путин в среду обсудит с Назарбаевым развитие партнерства России и Казахстана и евразийскую интеграцию

В среду, 30 июня в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]