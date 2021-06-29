Путин в среду обсудит с Назарбаевым развитие партнерства России и Казахстана и евразийскую интеграцию

В среду, 30 июня в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - говорится в сообщении.