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Дальнее зарубежье 29.06.2021 16:47

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы во вторник стартовали двухдневные учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства Балтии.

Ключевая роль на учениях отводится ВВС Эстонии и авиабазе Эмари (Amari), сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

На учениях, которые проводятся три раза в год, отрабатываются процедуры связи и контроля, а также различные процедуры обеспечения безопасности полетов. Будут отрабатываться действия в случае потери связи, сопровождение самолетов, обнаружение медленно движущихся самолетов и поисково-спасательные операции.

Помимо базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.

"Команда Объединенного центра управления воздушными операциями UEDem, принимающая страна Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную учебную программу, объединяющую наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в условиях сложной среды", - рассказал командующий Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер (Klaus Habersetzer).

По его словам, "регулярное обучение и сотрудничество с нашими региональными союзниками и партнерами необходимы для обеспечения эффективной защиты Балтийского региона".

Серия учений Ramstein Alloy началась в 2008 году и сосредоточена на отработке процедур противовоздушной обороны в странах Балтии, сотрудничестве союзников со странами-партнерами.

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Тэги: БАЛТИЯ, НАТО, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]