В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы во вторник стартовали двухдневные учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства Балтии.
Ключевая роль на учениях отводится ВВС Эстонии и авиабазе Эмари (Amari), сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
На учениях, которые проводятся три раза в год, отрабатываются процедуры связи и контроля, а также различные процедуры обеспечения безопасности полетов. Будут отрабатываться действия в случае потери связи, сопровождение самолетов, обнаружение медленно движущихся самолетов и поисково-спасательные операции.
Помимо базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.
"Команда Объединенного центра управления воздушными операциями UEDem, принимающая страна Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную учебную программу, объединяющую наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в условиях сложной среды", - рассказал командующий Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер (Klaus Habersetzer).
По его словам, "регулярное обучение и сотрудничество с нашими региональными союзниками и партнерами необходимы для обеспечения эффективной защиты Балтийского региона".
Серия учений Ramstein Alloy началась в 2008 году и сосредоточена на отработке процедур противовоздушной обороны в странах Балтии, сотрудничестве союзников со странами-партнерами.
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