В Баку открылся отель «Courtyard by Marriott Baku»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, в отеле 365 номеров, конференц-залы, тренажерные залы и ресторан.

Х.Насирзаде