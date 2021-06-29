В Баку открылся отель «Courtyard by Marriott Baku»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, в отеле 365 номеров, конференц-залы, тренажерные залы и ресторан.
Х.Насирзаде
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Около 20% выявляемых во Франции случаев COVID-19 относятся к штамму "дельта" - Минздрав страны
Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян - президент РАН
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?