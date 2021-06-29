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Туризм 29.06.2021 14:28

В Баку открылся отель «Courtyard by Marriott Baku»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, в отеле 365 номеров, конференц-залы, тренажерные залы и ресторан.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОТЕЛЬ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]