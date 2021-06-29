Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду

Конституционный суд ЮАР постановил отправить бывшего президента страны Джейкоба Зуму в тюрьме на 15 месяцев за неуважение к суду, сообщают западные СМИ.
Решение суда связано с тем, что Зума ранее отказался явиться в суд по делу о коррупции.
Однако экс-президент ЮАР не присутствовал в суде и во вторник. Теперь в течение пяти дней Зума обязан самостоятельно явиться в полицейский участок, если он этого не сделает, то будет выдан ордер на его арест.
Зума покинул пост президента страны в 2018 году. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.
Бывший президент ЮАР неоднократно игнорировал повестки в суд, в качестве причин он, в частности, указывал проблемы со здоровьем, отмечают западные СМИ.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?