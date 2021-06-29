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Дальнее зарубежье 29.06.2021 14:31

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду

Конституционный суд ЮАР постановил отправить бывшего президента страны Джейкоба Зуму в тюрьме на 15 месяцев за неуважение к суду, сообщают западные СМИ.

Решение суда связано с тем, что Зума ранее отказался явиться в суд по делу о коррупции.

Однако экс-президент ЮАР не присутствовал в суде и во вторник. Теперь в течение пяти дней Зума обязан самостоятельно явиться в полицейский участок, если он этого не сделает, то будет выдан ордер на его арест.

Зума покинул пост президента страны в 2018 году. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.

Бывший президент ЮАР неоднократно игнорировал повестки в суд, в качестве причин он, в частности, указывал проблемы со здоровьем, отмечают западные СМИ.

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Тэги: ЮАР, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]