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СНГ 29.06.2021 14:36

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян - президент РАН

Полностью вакцинацию от коронавиурса в России прошли 11,5% россиян, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев

"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими, тогда как пандемию можно будет победить, если будет вакцинировано 60-70% граждан. Сергеев призвал всех активно вакцинироваться, чтобы достичь необходимого коллективного иммунитета от COVID-19.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]