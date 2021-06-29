Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян - президент РАН

Полностью вакцинацию от коронавиурса в России прошли 11,5% россиян, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев
"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.
Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими, тогда как пандемию можно будет победить, если будет вакцинировано 60-70% граждан. Сергеев призвал всех активно вакцинироваться, чтобы достичь необходимого коллективного иммунитета от COVID-19.
В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса.
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Цена газа в Европе преодолела $400/куб. м
МВД Азербайджана направит свыше 869 тыс. манатов на закупку ботинок
33% граждан Азербайджана уже получили COVID-паспорт, еще 44% планируют получить такой документ – опрос
В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?