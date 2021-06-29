Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян - президент РАН

Полностью вакцинацию от коронавиурса в России прошли 11,5% россиян, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев

"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими, тогда как пандемию можно будет победить, если будет вакцинировано 60-70% граждан. Сергеев призвал всех активно вакцинироваться, чтобы достичь необходимого коллективного иммунитета от COVID-19.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса.