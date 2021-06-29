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Спорт 29.06.2021 14:38

В Берлине призвали Лондон уменьшить число зрителей на стадионе "Уэмбли" во время матчей Евро-2020

Министр внутренних дел германии Хорст Зеехофер призвал правительство Великобритании сократить число болельщиков, которое допускают на трибуны стадиона "Уэмбли" во время матчей Евро-2020, из-за резкого распространения штамма "дельта" COVID-19, сообщает газета Suddeutschen Zeitung.

Зеехофер рассказал газете, что пускать на стадионы тысячи фанатов во время распространения нового штамма коронавируса "дельта" будет "безответственно". Политик обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также к британскому правительству с просьбой "значительно уменьшить количество зрителей".

На матче Англия-Германия, который состоится вечером во вторник, "Уэмбли" смогут посетить до 45 тыс. болельщиков, и это примерно половина вместимости стадиона. На матчи полуфиналов и финала планируется увеличить это число до 60 тыс. человек - до 75% от общей вместимости.

В Германии несколько матчей турнира прошли на мюнхенском стадионе "Альянц Арена", на который было допущено около 14 тыс. зрителей - 20% от общей вместимости. По словам Зеехофера, другим стадионам, которые примут матчи Евро-2020, также стоит придерживаться отметки в 20%.

За последние сутки в Германии было выявлено 404 случая заражения COVID-19, за весь период пандемии зарегистрировано 3,7 млн случаев. В Великобритании за сутки выявили более 22 тыс. случаев заболевания COVID-19, и 4,7 млн с начала пандемии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]