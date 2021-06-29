Министр внутренних дел германии Хорст Зеехофер призвал правительство Великобритании сократить число болельщиков, которое допускают на трибуны стадиона "Уэмбли" во время матчей Евро-2020, из-за резкого распространения штамма "дельта" COVID-19, сообщает газета Suddeutschen Zeitung.

Зеехофер рассказал газете, что пускать на стадионы тысячи фанатов во время распространения нового штамма коронавируса "дельта" будет "безответственно". Политик обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также к британскому правительству с просьбой "значительно уменьшить количество зрителей".

На матче Англия-Германия, который состоится вечером во вторник, "Уэмбли" смогут посетить до 45 тыс. болельщиков, и это примерно половина вместимости стадиона. На матчи полуфиналов и финала планируется увеличить это число до 60 тыс. человек - до 75% от общей вместимости.

В Германии несколько матчей турнира прошли на мюнхенском стадионе "Альянц Арена", на который было допущено около 14 тыс. зрителей - 20% от общей вместимости. По словам Зеехофера, другим стадионам, которые примут матчи Евро-2020, также стоит придерживаться отметки в 20%.

За последние сутки в Германии было выявлено 404 случая заражения COVID-19, за весь период пандемии зарегистрировано 3,7 млн случаев. В Великобритании за сутки выявили более 22 тыс. случаев заболевания COVID-19, и 4,7 млн с начала пандемии.