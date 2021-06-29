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Финансы 29.06.2021 16:13

Meqa Sigorta в 2020г направила около 3,2 млн манатов на выплату дивидендов

Азербайджанская страховая компания «Meqa Sigorta» в 2020 году выплатила акционерам дивиденды на общую сумму 3,18 млн манатов по итогам деятельности в 2019 году.

Согласно материалам страховой компании, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», дивиденды по итогам 2019 года составили 691,3 манат на акцию. Дивиденды были распределены между акционерами пропорционально их доли в капитале.

В настоящее время в обращении находятся 4,6 тыс. простых акций СК, номиналом 5 тыс. манатов за ценную бумагу.

Как сообщалось ранее чистая прибыль СК по итогам 2019 года составила 3 млн 533 тыс. 390,13 манатов.

СК Meqa Sigorta действует на страховом рынке Азербайджана с 1 октября 2010 года. Акционерами компании являются 7 физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СК, СК, ДИВИДЕНДЫ, ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАТА, ВЫПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]