Meqa Sigorta в 2020г направила около 3,2 млн манатов на выплату дивидендов

Азербайджанская страховая компания «Meqa Sigorta» в 2020 году выплатила акционерам дивиденды на общую сумму 3,18 млн манатов по итогам деятельности в 2019 году.

Согласно материалам страховой компании, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», дивиденды по итогам 2019 года составили 691,3 манат на акцию. Дивиденды были распределены между акционерами пропорционально их доли в капитале.

В настоящее время в обращении находятся 4,6 тыс. простых акций СК, номиналом 5 тыс. манатов за ценную бумагу.

Как сообщалось ранее чистая прибыль СК по итогам 2019 года составила 3 млн 533 тыс. 390,13 манатов.

СК Meqa Sigorta действует на страховом рынке Азербайджана с 1 октября 2010 года. Акционерами компании являются 7 физических лиц.

А.Мамедов