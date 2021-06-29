United Airlines разместила крупнейший в своей истории заказ на 270 самолетов Boeing и Airbus

Американская авиакомпания United Airlines Holdings объявила о приобретении 270 узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, рассчитывая на восстановление туризма после пандемии коронавируса.
Это крупнейший в истории компании заказ на самолеты и самый большой заказ со стороны отдельно взятого авиаперевозчика за последние десять лет, пишет MarketWatch.
В его состав входят 200 лайнеров 737 MAX производства Boeing Co., а также 70 самолетов A321neo производства Airbus SE.
Вместе с ранее сделанными заказами флот United в ближайшие годы пополнят более 500 новых узкофюзеляжных самолетов.
Примерно 200 воздушных судов будут использованы для расширения флота авиакомпании, насчитывающего 500 лайнеров. Еще 300 заменят собой старые самолеты, такие как Boeing 757-200, которые компания выведет из эксплуатации, сообщил коммерческий директор United Эндрю Ночелла.
Авиакомпания также анонсировала набор персонала в связи с покупкой новых самолетов. Она планирует взять на работу порядка 25 тыс. сотрудников, включая пилотов, бортпроводников и механиков.
Как отмечает CNBC, заказ United свидетельствует об оптимизме компании относительно восстановления мирового рынка авиаперевозок. Компания сообщила в понедельник, что в июле может зафиксировать положительную скорректированную доналоговую прибыль впервые с января 2020 года.
Котировки акций United на предварительных торгах во вторник растут на 0,2%. Акции Boeing дорожают на 1,1%.
Военные пилоты Азербайджана уничтожили наземные объекты условного противника на учениях «Анатолийский орел – 2021»
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Еврокомиссия объявила о первом портфеле препаратов для лечения COVID-19 в странах ЕС
Эффективность «Спутника V» в отношении «индийского» штамма COVID-19 ниже в 2,6 раза, но это выше, чем у зарубежных вакцин
Байден и Трюдо заключили пари по поводу победителя Кубка Стэнли
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Вакцина и лекарства на 3 млн евро пропали в Эстонии из-за сбоя системы охлаждения
В РФ выявлен вариант штамма коронавируса "дельта плюс" - Попова
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?