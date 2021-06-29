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Транспорт и связь 29.06.2021 17:04

United Airlines разместила крупнейший в своей истории заказ на 270 самолетов Boeing и Airbus

Американская авиакомпания United Airlines Holdings объявила о приобретении 270 узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, рассчитывая на восстановление туризма после пандемии коронавируса.

Это крупнейший в истории компании заказ на самолеты и самый большой заказ со стороны отдельно взятого авиаперевозчика за последние десять лет, пишет MarketWatch.

В его состав входят 200 лайнеров 737 MAX производства Boeing Co., а также 70 самолетов A321neo производства Airbus SE.

Вместе с ранее сделанными заказами флот United в ближайшие годы пополнят более 500 новых узкофюзеляжных самолетов.

Примерно 200 воздушных судов будут использованы для расширения флота авиакомпании, насчитывающего 500 лайнеров. Еще 300 заменят собой старые самолеты, такие как Boeing 757-200, которые компания выведет из эксплуатации, сообщил коммерческий директор United Эндрю Ночелла.

Авиакомпания также анонсировала набор персонала в связи с покупкой новых самолетов. Она планирует взять на работу порядка 25 тыс. сотрудников, включая пилотов, бортпроводников и механиков.

Как отмечает CNBC, заказ United свидетельствует об оптимизме компании относительно восстановления мирового рынка авиаперевозок. Компания сообщила в понедельник, что в июле может зафиксировать положительную скорректированную доналоговую прибыль впервые с января 2020 года.

Котировки акций United на предварительных торгах во вторник растут на 0,2%. Акции Boeing дорожают на 1,1%.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]