Система QR-кодов в Москве может быть распространена на другие сферы, рассматриваются транспорт и магазины

Столичные власти не исключают распространения практики работы с QR-кодами не только в кафе и ресторанах, но и на предприятия других сфер, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к вот этой программе, у нас есть", - сказал Немерюк в интервью Первому каналу.

Он отметил, что сейчас уже более 7 тыс. московских ресторанов работают в "бесковидном" режиме, предоставляя доступ в залы только людям с антителами к коронавирусу и QR-кодом, подтверждающим иммунитет к заболеванию.

В свою очередь в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что решение о внедрении QR-кодов в столичном общественном транспорте в настоящий момент не принято.

"Решение принимает оперштаб (по контролю ситуации с коронавирусом - ИФ), пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.