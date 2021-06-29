Посольство Израиля открылось в Абу-Даби

Глава МИД Израиля Яир Лапид на открытии посольства страны в Абу-Даби во вторник заявил, что его страна хочет мира с соседями на Ближнем Востоке, сообщает TheTimes of Israel.

"Мы стоим здесь, потому что мы предпочли мир войне", - сказал Лапид в Абу-Даби, подчеркнув, что открытие посольства стало только началом процесса налаживания двусторонних отношений. Открытие израильского посольства в Абу-Даби Лапид также назвал историческим событием.

"Израиль хочет мира со всеми своими соседями. Израиль никуда не денется, а Ближний Восток - наш дом", - добавил он.

Выступая в Абу-Даби, глава МИД поблагодарил экс-премьера Биньямина Нетаньяху, при котором было заключено соглашение о нормализации отношений с ОАЭ. Также он сказал слова благодарности в адрес экс-президента США Дональда Трампа, поскольку соглашения были заключены при посредничестве Вашингтона.

Это первый визит израильского министра в ОАЭ с момента подписания между странами соглашения о нормализации отношений в сентябре 2020 года. До заключения этого соглашения израильские официальные лица такого ранга посещали ОАЭ, но это происходило очень редко.