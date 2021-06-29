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ТЭК 29.06.2021 17:14

Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа в Турцию на 8%

Азербайджан в январе-апреле 2021 года экспортировал в Турцию 3 млрд 929,17 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 7,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в апреле 2021 года объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 771,2 млн кубометров. При этом на долю Азербайджана пришлось 16,32% всех поставок газа в Турцию в апреле. По сравнению с апрелем прошлого года объем экспорта сократился на 15,86%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, в апреле Азербайджан переместился на третью позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 53,09% всех поставок, на втором - Иран (18,35%), на четвертом – Алжир (7,74%).

Как сообщалось, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранял лидерство вплоть до июля, а с августа 2020 года по март 2021 года - занимал второе место (после России).

В целом, в апреле 2021 года экспорт газа в Турцию составил 4 млрд 725,19 млн кубометров (рост на 79,39% по сравнению с апрелем 2020г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4 млрд 146,84 млн кубометров (87,8% всех поставок, рост в 2,98 раза), СПГ - 578,35 млн кубометров (12,2% всех поставок, спад на 53,6%). Всего поставки осуществлялись из 5 стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами, Алжир и Нигерия - СПГ).

Как сообщалось, до 16 апреля 2021 года поставки азербайджанского газа в Турцию осуществлялись по контрактам в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Однако, с 16 апреля срок договора с BOTAS на куплю-продажу газа по Стадии-1 истек и поставки осуществлялись только по контракту в рамках Стадии-2. Вместе с тем, консорциум Шах-Дениз и BOTAS в настоящее время продолжают переговоры по заключению нового контракта на экспорт газа в Турцию в рамках Стадии-1.

Азербайджан в 2020 году экспортировал в Турцию 11 млрд 547,99 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (рост на 20,5%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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