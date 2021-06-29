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Регион 29.06.2021 17:40

В Турции вакцинацию от COVID-19 прошли более 15 млн человек

В Турции вакцинацию от коронавируса прошли более 15 млн человек, сообщает во вторник минздрав республики.

По данным министерства, полную вакцинацию прошли 15 млн 127 человек, первую дозу получили более 33 млн. Для прививок были использованы препараты производства Sinovac и BioNTech.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев коронавируса, более 49 тыс. скончались, более 5,2 млн выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]