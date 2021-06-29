В Турции вакцинацию от COVID-19 прошли более 15 млн человек

В Турции вакцинацию от коронавируса прошли более 15 млн человек, сообщает во вторник минздрав республики.

По данным министерства, полную вакцинацию прошли 15 млн 127 человек, первую дозу получили более 33 млн. Для прививок были использованы препараты производства Sinovac и BioNTech.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев коронавируса, более 49 тыс. скончались, более 5,2 млн выздоровели.