В России обнаружен вариант штамма коронавируса "дельта плюс", заболевшая женщина перенесла его в легкой форме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "дельта", "дельта-плюс", женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во вторник.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на важность проведения иммунизации от коронавируса, чтобы остановить его распространение.

"Такое вот массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации", - уточнила Попова.

25 июня СМИ сообщили, что в РФ якобы выявлен первый случай заболеваемости данным штаммом, в связи с этим научные организации Роспотребнадзора стали проверять данную информацию.

На сегодняшний день известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных.