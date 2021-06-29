Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0235 GBR   2.3573 TRY   0.1956

Цена на нефть

28.06 $/bbl   WTI 72.91 -1.14 Brent 74.68 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.06.2021 17:46

В РФ выявлен вариант штамма коронавируса "дельта плюс" - Попова

В России обнаружен вариант штамма коронавируса "дельта плюс", заболевшая женщина перенесла его в легкой форме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "дельта", "дельта-плюс", женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во вторник.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на важность проведения иммунизации от коронавируса, чтобы остановить его распространение.

"Такое вот массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации", - уточнила Попова.

25 июня СМИ сообщили, что в РФ якобы выявлен первый случай заболеваемости данным штаммом, в связи с этим научные организации Роспотребнадзора стали проверять данную информацию.

На сегодняшний день известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]