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Финансы 29.06.2021 17:49

AzFinans планирует размещение облигаций на 1 млн манатов

Инвестиционная компания AzFinans планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.

Облигации эмитированы со сроком обращения 5 лет.

Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Андеррайтером размещения облигаций выступит сама компания. Размещение состоится 2 июля.

ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВЕСТКОМПАНИЯ, ИНВЕСТКОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]