Инвестиционная компания AzFinans планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.

Облигации эмитированы со сроком обращения 5 лет.

Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Андеррайтером размещения облигаций выступит сама компания. Размещение состоится 2 июля.

ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.

А. Мамедов