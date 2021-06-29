Инвестиционная компания AzFinans планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.
Облигации эмитированы со сроком обращения 5 лет.
Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.
Андеррайтером размещения облигаций выступит сама компания. Размещение состоится 2 июля.
ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.
А. Мамедов
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