Министерский комитет ОПЕК+ перенесён с 30 июня на 1 июля

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.