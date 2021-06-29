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Спорт 29.06.2021 22:05

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Футболисты сборной Англии нанесли поражение соперникам из Германии в матче 1/8 финала Чемпионата Европы.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Первый гол во встрече забил Рахим Стерлинг, точно замкнувший прострел с фланга на 75-й минуте. На 86-й минуте Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире и установил окончательный счет матча.

Англичане в четвертьфинале встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Украины.

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Тэги: АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРО2020

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]