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Дальнее зарубежье 29.06.2021 22:33

Результативность саммита РФ-США станет ясна через несколько месяцев - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только через несколько месяцев можно будет понять, есть ли тенденция к конструктивности в российско-американских отношениях после прошедшего в Женеве саммита РФ-США.

"Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарства и эффект наступает только через несколько дней", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, "нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САММИТ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]