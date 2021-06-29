Результативность саммита РФ-США станет ясна через несколько месяцев - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только через несколько месяцев можно будет понять, есть ли тенденция к конструктивности в российско-американских отношениях после прошедшего в Женеве саммита РФ-США.

"Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарства и эффект наступает только через несколько дней", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, "нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях".