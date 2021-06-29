Результативность саммита РФ-США станет ясна через несколько месяцев - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только через несколько месяцев можно будет понять, есть ли тенденция к конструктивности в российско-американских отношениях после прошедшего в Женеве саммита РФ-США.
"Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарства и эффект наступает только через несколько дней", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
По его словам, "нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях".
Военные пилоты Азербайджана уничтожили наземные объекты условного противника на учениях «Анатолийский орел – 2021»
Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г до 4% с 5,5%
Министерский комитет ОПЕК+ перенесён с 30 июня на 1 июля
Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует дефицит на нефтерынке в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с в зависимости от спроса
Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"
Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Краснодарского края
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell
Nar отпраздновал День Вооруженных Сил вместе с солдатами, несущими службу на освобожденных территориях
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?