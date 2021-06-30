SpaceX отложила запуск 88 космических аппаратов из-за вхождения самолёта в зону старта ракеты - Маск

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX отложила запуск 88 космических аппаратов из-за самолёта, вторгшегося в "зону безопасности" старта ракеты Falcon-9, сообщил глава компании Илон Маск.
"К сожалению, сегодняшний запуск отменен, из-за самолета, вошедшего в "запретную зону", - сообщил глава компании на своей странице в Twitter.
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 должна была отправиться в космос в 21:56 по московскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида), однако за 11 секунд до старта в зоне безопасности полёта появился самолёт, и запуск пришлось отменить. Теперь команда SpaceX готовится повторить запуск завтра.
В рамках миссии Transporter-2 ракета должна вывести на гелиосинхронную орбиту 3 спутника Starlink, 85 коммерческих и государственных космических аппаратов, включая малые и сверхмалые спутники, а также орбитальные тягачи.
По замыслу Spacex, ракета должна подняться с помощью бустера B1060, который компания использует уже 8-й раз с июня прошлого года. Затем он должен отделиться от второй ступени и самостоятельно вернуться на мыс Канаверал. Вторая ступень должна набрать необходимое орбитальное наклонение, зажечь двигатели и с 57-й минуты полёта совершить более 20 отделений груза за 30 минут.
В январе этого года в рамках миссии Transporter-1 SpaceX осуществила запуск ракеты, на борту которой находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутников, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX с 40-го космического комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск).
Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.
10 спутников Starlink были выведены на полярную орбиту.
20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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