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Спорт 30.06.2021 11:00

Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

После победы сборной Украины по футболу над Швецией в 1/8 финала стал известен состав всех четвертьфинальных пар чемпионата Европы-2020.

2 июля в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании. Начало игры - 20:00.

В тот же день в 23:00 начнется встреча Бельгия - Италия. Встреча состоится в Мюнхене.

3 июля в Баку сыграют Чехия и Дания (начало - 20:00), в Риме - сборные Украины и Англии (23:00).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ТУРНИР, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]