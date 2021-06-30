Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

После победы сборной Украины по футболу над Швецией в 1/8 финала стал известен состав всех четвертьфинальных пар чемпионата Европы-2020.

2 июля в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании. Начало игры - 20:00.

В тот же день в 23:00 начнется встреча Бельгия - Италия. Встреча состоится в Мюнхене.

3 июля в Баку сыграют Чехия и Дания (начало - 20:00), в Риме - сборные Украины и Англии (23:00).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.