Международный комитет Красного Креста (МККК) при соответствующей договоренности готов организовать поставки российской вакцины "Спутник V" в зоны вооруженных конфликтов по всему миру, заявил президент МККК Петер Маурер в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В мире насчитывается примерно 35 зон (вооруженного - ИФ) конфликта, в которых МККК укрепляет систему здравоохранения, сотрудничая с правительствами в борьбе с пандемией. Конечно же, мы изучаем возможность поставлять в эти регионы вакцины. Мы доставим "Спутник V" или любую другую вакцину, одобренную властями в конкретном контексте, если они будут доступны", - сообщил Маурер.

По его словам, сейчас МККК оценивает, где именно сможет использовать российскую вакцину.

"Очевидно, что (в зонах вооруженных конфликтов - ИФ) есть необходимость в вакцинах, но речь идет не только о доступе к вакцинам для перемещенного населения, но также и о доставке ее в труднодоступные районы, места содержания под стражей", - пояснил президент Международного комитета Красного Креста в беседе с изданием.