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Здравоохранение 30.06.2021 11:14

Международный Красный Крест готов доставлять "Спутник V" в зоны вооруженных конфликтов - президент организации

Международный комитет Красного Креста (МККК) при соответствующей договоренности готов организовать поставки российской вакцины "Спутник V" в зоны вооруженных конфликтов по всему миру, заявил президент МККК Петер Маурер в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В мире насчитывается примерно 35 зон (вооруженного - ИФ) конфликта, в которых МККК укрепляет систему здравоохранения, сотрудничая с правительствами в борьбе с пандемией. Конечно же, мы изучаем возможность поставлять в эти регионы вакцины. Мы доставим "Спутник V" или любую другую вакцину, одобренную властями в конкретном контексте, если они будут доступны", - сообщил Маурер.

По его словам, сейчас МККК оценивает, где именно сможет использовать российскую вакцину.

"Очевидно, что (в зонах вооруженных конфликтов - ИФ) есть необходимость в вакцинах, но речь идет не только о доступе к вакцинам для перемещенного населения, но также и о доставке ее в труднодоступные районы, места содержания под стражей", - пояснил президент Международного комитета Красного Креста в беседе с изданием.

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Тэги: МККК, ВАКЦИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]