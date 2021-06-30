Находящиеся в Москве иностранцы не могут получить QR-код

Пребывающие в российской столице иностранные граждане испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения точек общественного питания, сообщает в среду газета "Коммерсант".
"Работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе. Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения", - говорится в публикации со ссылкой на многочисленные источники.
Издание отмечает, что при нынешних правилах единственный шанс находящихся в Москве иностранцев получить заветный код - сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.
"Это касается и многочисленных сотрудников иностранных посольств, которые надеются, что власти РФ сделают для них исключения. Проблемы и у россиян, привившихся за рубежом", - уточняется в статье.
В министерстве иностранных дел РФ газету заверили, что уже занимаются этим вопросом.
В департаменте здравоохранения Москвы пока не смогли пояснить, как решить возникшую проблему, пишет "Коммерсант".
Как сообщал "Интерфакс", ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию от COVID-19, подтверждаемую QR-кодом.
Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.
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