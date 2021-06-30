Роспотребнадзор призывает соблюдать все меры предосторожности после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует внимательнее относиться к своему здоровью после прививки от COVID-19.
"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - говорится в среду в пресс-релизе ведомства.
Надзорное ведомство отмечает, что прием противовоспалительных средств допускается при повышении температуры после вакцинации. В первые дни не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, также стоит ограничить себя в приеме алкоголя.
Роспотребнадзор уточняет, что вакцинация не представляет угрозы для здоровья беременным и нерожавшим женщинам.
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