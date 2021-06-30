Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 30.06.2021 11:40

Роспотребнадзор призывает соблюдать все меры предосторожности после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует внимательнее относиться к своему здоровью после прививки от COVID-19.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - говорится в среду в пресс-релизе ведомства.

Надзорное ведомство отмечает, что прием противовоспалительных средств допускается при повышении температуры после вакцинации. В первые дни не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, также стоит ограничить себя в приеме алкоголя.

Роспотребнадзор уточняет, что вакцинация не представляет угрозы для здоровья беременным и нерожавшим женщинам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОСПОТРЕБНАДЗОР, ВАКЦИНАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]