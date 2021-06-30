Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0236 RUR   0.0234 GBR   2.3556 TRY   0.1945

Цена на нефть

29.06 $/bbl   WTI 72.98 0.07 Brent 74.76 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2021 11:38

Вывод американских войск из Афганистана может завершиться в течение нескольких дней

Соединенные Штаты могут завершить начавшийся процесс вывода своих войск из Афганистана в течение нескольких дней, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники из числа официальных лиц.

"Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения", - сказал CNN представитель министерства обороны.

Ранее президент США Джо Байден обещал вывести войска из Афганистана до 11 сентября.

В то же время, как сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации, около 1 тыс. американских военнослужащих после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

Представитель министерства обороны заявил CNN во вторник, что численность американских войск в Афганистане для охраны посольств и обеспечения безопасности в столичном аэропорту по оценкам на данный момент не превысит 650 человек.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что вывод американских войск не обязательно будет означать окончание миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", несмотря на принятое НАТО в апреле решение начать и завершить сокращение собственных войск в течение нескольких месяцев.

Телеканал отмечает, что по мере наступления талибов по всей стране, по оценкам американской разведки, не исключен переход власти в стране в руки боевиков движения.

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Миллер в интервью газете New York Times предупредил, что продолжающиеся акты насилия могут привести к гражданской войне.

"Гражданская война - это, безусловно, путь, который можно предвидеть. Это должно беспокоить весь мир", - сказал Миллер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


Похожие новости


США предоставят Афганистану 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 Около 650 американских военных останутся в Афганистане после вывода основной части войск США Террористы в Афганистане могут через два года восстановить силы после ухода военных США - шеф Пентагона Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн США связывают дипломатическое присутствие в Афганистане с безопасностью аэропорта в Кабуле - американский военачальник США завершили процесс вывода сил из Афганистана на 13-20%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]